Photoshop и редактор VFX и простых видео

Я творческий и универсальный специалист, способный обрабатывать изображения, создавать качественные тексты и редактировать видео. В Photoshop и Cinema 4D я могу создавать удивительные сцены, добавлять или удалять объекты, изменять освещение и многое другое. В монтаже видео я владею инструментами DaVinci Resolve,

Adobe Premiere Pro и After Effects, и могу создавать видео с крутыми визуальными эффектами, гайды и обзоры. Я также имею опыт работы с трекингом и созданием 3D объектов в видео. Все мои работы являются уникальными и соответствуют требованиям клиента.