Photoshop и редактор VFX и простых видео
Я творческий и универсальный специалист, способный обрабатывать изображения, создавать качественные тексты и редактировать видео. В Photoshop и Cinema 4D я могу создавать удивительные сцены, добавлять или удалять объекты, изменять освещение и многое другое. В монтаже видео я владею инструментами DaVinci Resolve,
Adobe Premiere Pro и After Effects, и могу создавать видео с крутыми визуальными эффектами, гайды и обзоры. Я также имею опыт работы с трекингом и созданием 3D объектов в видео. Все мои работы являются уникальными и соответствуют требованиям клиента.
Я против войны в Украине!
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17%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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