Отзывы заказчиков
$1
0 баллов
14 лет назад
К сожалению Юрий так и ничего не сделал, а прошло больше месяца. Кормил завтраками. Я надеялся на то, что он обработает фотографии даже не в срок, как мы с ним договаривались, а с запасом по времени, но он все время куда-то пропадал и на связь выходил с задержками. Я дал ему второй шанс, после того, как он сказал, что все его работы удалились в связи с тем, что сломался монитор. Но он опять ничего не сделал и пропал. Я вынужден написать этот отзыв, а ведь мне этого не очень хотелось!
$2
10 баллов
14 лет назад
Я очень доволен работой этого человека. Все сделано качественно, в оговоренные строки. Все пожелания учтены. Кому нужна робота в фотошопе-всем советую...
Ответный отзыв
Хороший заказчик, без претензий.
$5
10 баллов
14 лет назад
Все супер! Сделка прошла на отлично!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!Оплата вовремя,претензий нет!Советую с ним сотрудничать!
Обработка фотографий
3 отзыва(-1)
от $20
от 1 дня
#296
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#439
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1002
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1021
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1081
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1177
Презентации
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1234
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1255
3D-графика
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1329
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1351
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1438
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1440
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#2494
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3454
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3678
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4286