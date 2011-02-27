К сожалению Юрий так и ничего не сделал, а прошло больше месяца. Кормил завтраками. Я надеялся на то, что он обработает фотографии даже не в срок, как мы с ним договаривались, а с запасом по времени, но он все время куда-то пропадал и на связь выходил с задержками. Я дал ему второй шанс, после того, как он сказал, что все его работы удалились в связи с тем, что сломался монитор. Но он опять ничего не сделал и пропал. Я вынужден написать этот отзыв, а ведь мне этого не очень хотелось!