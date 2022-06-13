Я ПОМОГУ ТЕБЕ

Приветствую! Меня зовут Дана. На данный момент учусь на предпоследнем курсе рекламы. По большей части мы создаем саму рекламу, разрабатываем фирменную стилистику, брендинг, различная айдентика. Поэтому буду очень рада, если смогу помочь в реализации многих дизайн проектов за не сильно большую стоимость. Вы поможете мне наработать портфолио, а я помогу вам создать что-то действительно стоящие. В основном работаю в фотошопе, короле и иллюстраторе. Люблю совмещать)