Главное не количество труда, а его качество!

Здравствуйте, меня зовут Роман.Моя основная специальность - веб дизайн. Я выпускник школы по веб дизайну - Empire of Design. Я всегда стараюсь сделать так , чтоб все было на высшем уровне, качественно и стильно!.Моя цель:- Способность создавать эксклюзивные и креативные вещи, привлекающие внимание клиентов.- Индивидуальный подход к клиентам.- Выполнение заказа по ТЗ Портфолио прилагается.Личные качества и черты характера:- Умение работать на результат.- Способность к обучению.- Постоянно слежу за новыми тенденциями и трендами.- Способность к длительной кропотливой работе, усидчивость, аккуратность.При сотрудничестве со мной вы получите качественные услуги в cоздании:- Landing page- Прототипировании - Дизайн сайтов- Интернет-магазинов- Баннеры,визитки