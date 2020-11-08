DeadlineFinance

Я, основатель компании Deadline Finance , моя компания это Хэйдж Фонд.

Мы начали свой путь на территории США , Выходим на рынок СНГ. Мы первая компания которая увеличивает капитал от 30% в долларовом соотношении.

Компания зарегистрирована на территории: России, Казахстана , Кыргызстана и Китая.

Мы делаем для наших клиентов пассивный доход , как юридическим лицам так , как и физическим лица.

Помогаем компаниям выйти из сложного положения в финансовой части , инвестируем , управляем недвижимостью.

Наша капитализация - 150.000.000 долларов

Наши активы на Бирже - 1.200.000.000 долларов

Наши активы в недвижимости - 100.000.000 долларов

Наша холдинговая компания состоит из - 45 компаний

У нас - 2385 клиентов , доверили свой капитал , как ф.л. и юр.л. свыше 600.000.000 долларов.