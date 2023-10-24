Качественная адаптивная HTML-верстка.

Здравствуйте! Готов приступить к выполнению работы в любой день. Работу выполню в срок. Всегда на связи.

Делаю интеграцию с CMS:

MODX Revo

WordPress

Умения и навыки:

HTML 5

Sass | Scss

JS

FlexBox

методология БЭМ

Gulp

MODX Revo

WordPress

Связь со мной:

Github: https://github.com/DeastEven

Linkedin: https://clck.ru/YeLkA