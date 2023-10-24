Deast

Артур Deast

 
29 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

Качественная адаптивная HTML-верстка.

Здравствуйте!  Готов приступить к выполнению работы в любой день. Работу выполню в срок. Всегда на связи.

Делаю интеграцию с CMS:

  • MODX Revo

  • WordPress

Умения и навыки:

  • HTML 5

  • Sass | Scss

  • JS

  • FlexBox

  • методология БЭМ

  • Gulp

  • MODX Revo

  • WordPress

Связь со мной:

Github: https://github.com/DeastEven

Linkedin: https://clck.ru/YeLkA

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