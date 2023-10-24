Качественная адаптивная HTML-верстка.
Здравствуйте! Готов приступить к выполнению работы в любой день. Работу выполню в срок. Всегда на связи.
Делаю интеграцию с CMS:
MODX Revo
WordPress
Умения и навыки:
HTML 5
Sass | Scss
JS
FlexBox
методология БЭМ
Gulp
MODX Revo
WordPress
Связь со мной:
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/arturnovikov
Viber: +375(33) - 618 -07-36
Github: https://github.com/DeastEven
Linkedin: https://clck.ru/YeLkA
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Браузерная игра для тренировки аима19 просмотров
- Крутой слайдер15 просмотров
- Course landing page/ Адаптивная верстка17 просмотров
- Sales System/Адаптивная верстка/Интеграция с ModX16 просмотров
- Check-list/Адаптивная верстка/Интеграция с ModX8 просмотров