Разработка ПО для android, ios, windows, linux, macOS , так же и web, знания php , c#, c++, java, kotlin, python, dart + flutter, swift, objective-c, go, lua, и еще много языков программирования , так же могу адаптироваться к стороннему языку программирования
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Приложения для Интернет провайдеров3 просмотра
Дизайн сайтов
нет отзывов
$25/час
от $250от 10 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
$25/час
от $500от 15 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$50/час
от $5000от 25 дней
нет рейтинга