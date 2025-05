Dedyshka_Chai

Студент, в будущем Филолог. Изучаю немецкий и английские языки (также осведомлён о наличии украинского и русского)

[UA]

Навчаюся на 3м курсі інституту. 20 років. Займався колись ютубом (монтаж). Маю навички користування "Adobe Photoshop", "Sony Vegas Pro 13", а також в інших більш сумнівних програмах даної спрямованості. Змінив вже 2 роботи (на повний робочий день).

(Як тільки зароблю тут ці окаяні 5 у.е - пройду верифікацію.)

{RU}

Учусь на 3м курсе института. 20 лет. Занимался когда-то ютубом (монтажи). Имею навыки пользования "Adobe Photoshop", "Sony Vegas Pro 13", а также в других более сомнительных программ данной направленности. Сменил уже 2 работы(на полный рабочий день).

(Как только заработаю тут эти окаянные 5 у.е - пройду верификацию.)

[EN]

I am studying at the 3rd year of the Institute. 20 years old. I was once engaged in YouTube (montages). I have the skills to use "Adobe Photoshop", "Sony Vegas Pro 13", as well as in other more dubious programs of this orientation. I have already changed 2 jobs (full-time).

(As soon as I earn these d****d 5 dollars here, I will pass verification.)