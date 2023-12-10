UX/UI, Illustrator, 2d artist
Привет. В сферу дизайна ворвался быстро и качественно. На данный момент занимаюсь полной картинкой новой игры (интерфейс, графика). Есть время на разработку интересных и креативных сайтов. Пиши мне, и мы обязательно найдём общий язык! Прошел дневные курсы по UX/UX web design. Figma, Illustrator, Photoshop, Tilda
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Skystone - сайт для аутстаффинговой и клининг-компаниинет просмотров
- Лэндинг для Астролога на Тильдунет просмотров
- Мобильная игранет просмотров
Дизайн сайтов
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от $30от 2 дней
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