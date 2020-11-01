Deetka

Дарья Deetka

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Видеомейкер.Дизайн логотипов. Фотошоп. Монтаж роликов.

Пунктуальна в выполнении.

Делаю свою работу ради качества. Ради души,а значит на совесть.  Креативна.

Смогу  составить и продемонстрировать план своих действий  ( при желании заказчика) для более полного понимания что и как и буду предпринимать. Может меняться по предпочтениям клиента.Все детали обсуждаются. 

Наглядно продемонстрирую вам  свои работы ,прежде чем начать с вами сотрудничество.

Имею способность быстро идентифицировать  ваши желания, потребности,и предпочтения , что позволяет мне делать работу гораздо быстрее заявленных сроков,без потери качества. 

Спасибо что уделили время, если вас заинтересовал мой отклик, я с удовольствием с вами поработаю!

  По всем вопросам:  +79058997461 Watsap.