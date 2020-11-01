Видеомейкер.Дизайн логотипов. Фотошоп. Монтаж роликов.
Пунктуальна в выполнении.
Делаю свою работу ради качества. Ради души,а значит на совесть. Креативна.
Смогу составить и продемонстрировать план своих действий ( при желании заказчика) для более полного понимания что и как и буду предпринимать. Может меняться по предпочтениям клиента.Все детали обсуждаются.
Наглядно продемонстрирую вам свои работы ,прежде чем начать с вами сотрудничество.
Имею способность быстро идентифицировать ваши желания, потребности,и предпочтения , что позволяет мне делать работу гораздо быстрее заявленных сроков,без потери качества.
Спасибо что уделили время, если вас заинтересовал мой отклик, я с удовольствием с вами поработаю!
По всем вопросам: +79058997461 Watsap.
Действие аккаунта приостановлено!