Я - опытный разработчик в Unity с страстью к созданию уникальных и захватывающих проектов.
💡 Мои услуги:
Разработка игр: Спроектирую и создам игры любой сложности - от 2D-аркад до высококачественных 3D-симуляторов. Гарантирую великолепную геймплейную механику и графику.
Разработка игровых механик: Создам уникальные игровые механики и системы, чтобы сделать ваш проект уникальным и запоминающимся.
Оптимизация производительности: Улучшу производительность вашей игры или приложения, чтобы оно работало плавно на всех платформах.
👾 Моя цель - сделать вашу идею реальностью и помочь вам достичь успеха в мире геймдева. С моим опытом и творческим подходом мы вместе сможем создать проект, который завоюет сердца игроков.
📩 Начнем работу над вашим проектом? Свяжитесь со мной сегодня, и давайте воплотим вашу мечту в реальность!
Telegram: https://t.me/Delmas237
Kwork: https://kwork.ru/user/delmas
Github: https://github.com/Delmas237
Портфолио
- Bubble Shooterнет просмотров
- Ball Sortнет просмотров
- Quizнет просмотров
- Game with jelly mechanics2 просмотра
- Clicker, yandex sdkнет просмотров
- Football AI2 просмотра
- Mini Zombies1 просмотр
- Простой раннернет просмотров
- Cat Assassin1 просмотр