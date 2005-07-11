Я - опытный разработчик в Unity с страстью к созданию уникальных и захватывающих проектов.

💡 Мои услуги:

Разработка игр: Спроектирую и создам игры любой сложности - от 2D-аркад до высококачественных 3D-симуляторов. Гарантирую великолепную геймплейную механику и графику. Разработка игровых механик: Создам уникальные игровые механики и системы, чтобы сделать ваш проект уникальным и запоминающимся. Оптимизация производительности: Улучшу производительность вашей игры или приложения, чтобы оно работало плавно на всех платформах.

👾 Моя цель - сделать вашу идею реальностью и помочь вам достичь успеха в мире геймдева. С моим опытом и творческим подходом мы вместе сможем создать проект, который завоюет сердца игроков.

📩 Начнем работу над вашим проектом? Свяжитесь со мной сегодня, и давайте воплотим вашу мечту в реальность!

Telegram: https://t.me/Delmas237

Kwork: https://kwork.ru/user/delmas

Github: https://github.com/Delmas237