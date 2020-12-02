Delphinobody

Редактирование, оформление и структурирование текстов дипломных и курсовых работ.
Занимаюсь редактированием, оформлением и структурированием текстов дипломных и курсовых работ на темы: экономика, маркетинг, сфера услуг, литература, особенности иностранных языков. Около 5 лет углубленно изучаю немецкий и английский языки. Практикую написание, перевод и редактирование статей, рефератов, тезисов, курсовых и дипломных работ и т.д.
Знание языков:
- русский и украинский (родные языки);
- немецкий (есть сертификат A2, B1, B2);
- английский (уровень B1);
- французский (уровень A1).