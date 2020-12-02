Delphinobody

Редактирование, оформление и структурирование текстов дипломных и курсовых работ.

Занимаюсь редактированием, оформлением и структурированием текстов дипломных и курсовых работ на темы: экономика, маркетинг, сфера услуг, литература, особенности иностранных языков. Около 5 лет углубленно изучаю немецкий и английский языки. Практикую написание, перевод и редактирование статей, рефератов, тезисов, курсовых и дипломных работ и т.д.

Знание языков:

- русский и украинский (родные языки);

- немецкий (есть сертификат A2, B1, B2);

- английский (уровень B1);

- французский (уровень A1).