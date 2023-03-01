Алина Дементьева DemaliDemali
28 летРоссия/Калининград
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Создаю уникальные тексты
Креативный подход к работе, от рекламных текстов до стихотворений и поздравлений. Продвигаю кофейные сообщества: KoFeeMIX,coffeetogoklg, кондитерские: klgcakes. Создаю индивидуальные рекламные листовки и поздравительные открытки.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Текст песни1 просмотр
- Пост-мотивация1 просмотр
- Листовка и визитка кондитера1 просмотр
- Реклама кофейни1 просмотр