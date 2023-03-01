Demali

Алина Дементьева Demali

 
28 летРоссия/Калининград
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Создаю уникальные тексты

Креативный подход к работе, от рекламных текстов до стихотворений и поздравлений. Продвигаю кофейные сообщества: KoFeeMIX,coffeetogoklg, кондитерские: klgcakes. Создаю индивидуальные рекламные листовки и поздравительные открытки.

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