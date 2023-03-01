Создаю уникальные тексты

Креативный подход к работе, от рекламных текстов до стихотворений и поздравлений. Продвигаю кофейные сообщества: KoFeeMIX,coffeetogoklg, кондитерские: klgcakes. Создаю индивидуальные рекламные листовки и поздравительные открытки.