Создания приложения на андроид webwiew
Excel
разработка мобильных приложений через андроид студио/ Java
WebWiew
Разработка сайтов и парсеров
Python но только не супер сложные задания.
Готов работать на долгосрочной перспективе.
3D моделирование (openscad, тинкеркад и прочее)
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Android
Все отлично, рекомендую к работе
Ответный отзыв
Приятно было поработать