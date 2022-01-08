Den7256

Денис Den7256

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создания приложения на андроид webwiew

Excel

разработка мобильных приложений через андроид студио/ Java

WebWiew

Разработка сайтов и парсеров

Python но только не супер сложные задания.

Готов работать на долгосрочной перспективе.

3D моделирование (openscad, тинкеркад и прочее)

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Отзывы заказчиков

guest_16408719468868
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Автокликер на android
Android
Все отлично, рекомендую к работе
Приятно было поработать
Ответный отзыв