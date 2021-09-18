Денис Власов DenEazyDenEazy
24 годаРоссия/Комсомольск-на-Амуре
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
YouTube Монтаж, Обработка, Цветокоррекция, Звукообработка, Съёмка, Наложение Эффектов!
Привет! Меня Зовут Денис я из России! Мне 22 года ! Закончил Педагогический Университет! Так же дополнительно Онлайн школа «Кайно»
Специальность: Основы монтажа в Adobe Premiere
Вид образования: Марафон
Форма обучения: очная
Опытный пользователь ПК
Знание компьютерных программ: MS Word, Internet, электронная почта, Power Point, знание графических редакторов: Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Canva , Crello.
ОБОЖАЮ Занимать создание контента для СОЦ Сетей!
Английский язык – начальный уровень владения языка
Действие аккаунта приостановлено!