YouTube Монтаж, Обработка, Цветокоррекция, Звукообработка, Съёмка, Наложение Эффектов!

Привет! Меня Зовут Денис я из России! Мне 22 года ! Закончил Педагогический Университет! Так же дополнительно Онлайн школа «Кайно»

Специальность: Основы монтажа в Adobe Premiere

Вид образования: Марафон

Форма обучения: очная

Опытный пользователь ПК

Знание компьютерных программ: MS Word, Internet, электронная почта, Power Point, знание графических редакторов: Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Canva , Crello.

ОБОЖАЮ Занимать создание контента для СОЦ Сетей!

Английский язык – начальный уровень владения языка