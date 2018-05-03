Есть идеи - воплотим.

Доброго времени суток!

Меня зовут Валерия.

Занимаюсь мелкой ретушью фотографий. Реставрацией старых снимков, от удаления мелких царапин и цветокоррекции, до восстановления больших повреждений.

Так же под силу обработка фото в силе low poly, подгоняя заказ под желания заказчика.

Рисую в аниме стиле (или что-то около того). Вам нужны арты персонажей игр или мультфильмов, комиксы, или же воплотить в иллюстрации оригинальную задумку - с радостью вам помогу.

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E-mail: [email protected]

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