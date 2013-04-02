Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничество прошло хорошо, адекватное общение, быстрые ответы, красивое оформление работы.
$10
10 баллов
12 лет назад
JavaScript
Денис успешно справился с поставленной задачей в минимальный срок. Рекомендую как исполнителя и планирую дальнейшее сотрудничество в HTML5 mobile проектах.
Ответный отзыв
Четко объяснил задание и после выполнения моментально оплатил, что еще надо исполнителю... рекомендую.
$35
10 баллов
12 лет назад
Получил то, что хотел. Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Четко описал задачу, после выполнения моментально оплатил. доволен сотрудничеством.
$50
10 баллов
12 лет назад
HTMLJavaScriptjQuery
С Денисом было приятно сотрудничать! Мнение после сотрудничества с таким исполнителем осталось только самое положительное! Если Вам нужен порядочный, ответственный исполнитель, то рекомендую Дениса!! Денис благодарю за хорошо выполненную работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятный в общении, оплатил всё по договренности, рекомендую
$40
10 баллов
12 лет назад
CSSHTMLJavaScriptPHP
Прекрасная и быстрая работа. Все сделано в соответствии с ТЗ за один день, чего и хотелось. Код прекрасно читаем, понятен и безглючен.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ и моментальная оплата - всё что нужно исполнителю. Отличный заказчик!
Веб-программирование
5 отзывов
от $5
#524
HTML-верстка
2 отзыва
от $5
#930