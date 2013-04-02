DenchikBY

Денис Бутко DenchikBY

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

HTML+CSS+PHP+MySQL+JavaScript+Jquery+Ajax

Портфолио

Отзывы заказчиков

ArtyomVladim
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Парсер картинок
Сотрудничество прошло хорошо, адекватное общение, быстрые ответы, красивое оформление работы.
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Ответный отзыв
rastopchin
Олег 
60 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
12 лет назад
JavaScript (canvas) для сенсорного экрана
JavaScript
Денис успешно справился с поставленной задачей в минимальный срок. Рекомендую как исполнителя и планирую дальнейшее сотрудничество в HTML5 mobile проектах.
Четко объяснил задание и после выполнения моментально оплатил, что еще надо исполнителю... рекомендую.
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lnx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Верстка липнущего окошка
Получил то, что хотел. Сотрудничеством доволен
Четко описал задачу, после выполнения моментально оплатил. доволен сотрудничеством.
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aikstudio
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработать проект html 5 + css3 + js под планшет
HTMLJavaScriptjQuery
С Денисом было приятно сотрудничать! Мнение после сотрудничества с таким исполнителем осталось только самое положительное! Если Вам нужен порядочный, ответственный исполнитель, то рекомендую Дениса!! Денис благодарю за хорошо выполненную работу!
Отличный заказчик, приятный в общении, оплатил всё по договренности, рекомендую
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Obelchenko
Михаил 
54 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов
$40
10 баллов
12 лет назад
Плавающее окошко на css, js и php
CSSHTMLJavaScriptPHP
Прекрасная и быстрая работа. Все сделано в соответствии с ТЗ за один день, чего и хотелось. Код прекрасно читаем, понятен и безглючен.
Четкое ТЗ и моментальная оплата - всё что нужно исполнителю. Отличный заказчик!
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Веб-программирование
5 отзывов
от $5
#524
HTML-верстка
2 отзыва
от $5
#930