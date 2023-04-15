Dendibro

Евгений Dendibro

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Обо мне

Пишу чистый и оптимизированный код, занимаюсь веб-разработкой и написанием отдельных решений под задачи заказчика. 

Главное мое правило - взялся за проект, значит доведу до конца!

Занимаюсь:

  • Адаптивная верстка с использованием препроцессоров (sass, scss);

  • Создание front-end части для сайтов на React/Redux;

  • Создание анимированных интерфейсов на JS/jQuery;

  • Написание программ на Python, JavaScript и PHP;

  • Разработка простых 2D и 3D игр на JavaScript;

  • Создание слайдеров и других анимаций;

  • Правки на сайтах;

  • Работа с бэкендом.

Технологии которые я использую:

  • HTML5 / CSS3;

  • JavaScript;

  • React/Redux

  • Python;

  • PHP;

  • jQuery;

  • Sass;

  • Система контроля версий GIT;

  • PhpMyAdmin.

  • MySQL

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1032
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_16700166508921
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$10
10 баллов
2 года назад
Скопировать лендинг
Создание лендингов
Сделал очень быстро и разобрался в задании!
Отличный заказчик, все быстро обьяснил!
Ответный отзыв