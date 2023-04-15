Обо мне
Пишу чистый и оптимизированный код, занимаюсь веб-разработкой и написанием отдельных решений под задачи заказчика.
Главное мое правило - взялся за проект, значит доведу до конца!
Занимаюсь:
Адаптивная верстка с использованием препроцессоров (sass, scss);
Создание front-end части для сайтов на React/Redux;
Создание анимированных интерфейсов на JS/jQuery;
Написание программ на Python, JavaScript и PHP;
Разработка простых 2D и 3D игр на JavaScript;
Создание слайдеров и других анимаций;
Правки на сайтах;
Работа с бэкендом.
Технологии которые я использую:
HTML5 / CSS3;
JavaScript;
React/Redux
Python;
PHP;
jQuery;
Sass;
Система контроля версий GIT;
PhpMyAdmin.
MySQL
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1032
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Портфолио
- Бургер меню3 просмотра
- Скрол1 просмотр
- Создал сайт по продаже кофе2 просмотра
- Сайт по звукам природы1 просмотр
- Создал веб приложение на тематику фильмов4 просмотра
- Создал сервис по установке видео с ютуба2 просмотра
- Создал сайт по продаже икры4 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Создание лендингов
Сделал очень быстро и разобрался в задании!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все быстро обьяснил!