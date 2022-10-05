Dendisfox_design

Я занимаюсь дизайном уже более 3 лет в качестве Web и UI/UX дизайнера. Долгое время я работала в IT отделе банка менеджером проектов и UX проектировщиком. Я участвовала в разработке порядка 6 проектов, среди которых были: (приложение по определению кредитного рейтинга, детское банковское приложение, несколько внутренних приложенийдля обеспечения работы сотрудников, а также приложение рекламного характера для отделений банка).