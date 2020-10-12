Denis4911

Денис Denis4911

 
31 годРоссия/Уфа
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
VueJS/NuxtJS Frontend developer + CMS Wordpress

Занимаюсь разработкой Frontend-части веб-приложений на VueJS/NuxtJS, а также верстаю проекты любого уровня сложности, интегрирую верстку с CMS Wordpress. Опыт работы - 3 года.

Ключевые навыки:

  • HTML5/CSS3 - верстаю адаптивно, кроссбраузерно, семантично и SEO-оптимизированно (доступность - по дополнительному запросу)
  • Adobe Photoshop / Adobe XD / Figma - работаю с макетами любых форматов, в приоритете - Figma
  • Bootstrap 4 - по умолчанию использую только компонент сетки (если она присутствует в дизайне), но по необходимости могу подключить и цельный
  • jQuery - только в проектах без frontend на VueJS
  • CMS Wordpress - интегрирую верстку на Wordpress, использую Advanced Custom Fields, знаю Wordpress REST API
  • VueJS/Vuex/Vue Router - пишу фронт на Vue, а также NuxtJS при необходимости SSR
  • TypeScript - проекты на Vue пишу на TypeScript
  • PixelPerfect - верстка будет непременно проверяться по окончании на Pixel Perfect, при условии что макет выполнен технически грамотно, совпадание будет идеальным
  • REST API / GraphQL / gRPC - работаю со всеми типами API, в том числе Magento 2 API
  • GIT - работаю с системой контроля версий
TypeScriptWordPressHTMLBootstrapFigmaMagentojQueryRESTPhotoshopVue.jsВерстка под WordPressGit