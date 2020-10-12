VueJS/NuxtJS Frontend developer + CMS Wordpress

Занимаюсь разработкой Frontend-части веб-приложений на VueJS/NuxtJS, а также верстаю проекты любого уровня сложности, интегрирую верстку с CMS Wordpress. Опыт работы - 3 года.

Ключевые навыки: