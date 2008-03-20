DenisO

Денис Обыденных DenisO

 
36 летРоссия/Мурманск
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

прием платежей через

WebMoney, Yandex.Деньги, почтовым переводом, банковским платежем (для Юр.лиц)

Отзывы заказчиков
ilyarsoftware
Илья 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 отзывов
$100
10 баллов
16 лет назад
Изготовить шаблон на XSLT
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mihaluk-ru
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Работа с XML-запросами
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 150 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 200 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
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