DenisStark

Нужно сделать скрипт партнёрской программы. Всё предельно просто. Партнёры вводятся вручную администратором, процент указывается индивидуально для партнёра. Автоматическую оплату делать не надо. Надо подсчитывать процент от покупок сделанных теми кто пришёл по ссылке от партнёра. ...