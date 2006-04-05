DenisStark

Старк Денис DenisStark

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Сделать сайт на базе MediaWiki

    $250

    Сделать сайт на основе MediaWiki – Интернет энцеклопедия по гражданским инициативам. Дизайн не нужно, можно взять один из стандартных «скинов». Нужно установить/настроить MediaWiki, завести структуру статей, настроить регистрацию пользователей. Напишите за сколько возмётесь?

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обменник электронных валют

    Разработать сервис "Виртуальный Обменный Пункт" для конвертации валют WebMoney (WMZ, WMR, WMU, WME), Яndex.Деньги, деньги@mail.ru, E-Gold и игровой валюты Бойцовского Клуба (БК). Для валют WebMoney, Яndex.Деньги, деньги@mail.ru, E-Gold - покупка и продажа. Для игровой валюты ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Скрипт партнёрской программы

    $50

    Нужно сделать скрипт партнёрской программы. Всё предельно просто. Партнёры вводятся вручную администратором, процент указывается индивидуально для партнёра. Автоматическую оплату делать не надо. Надо подсчитывать процент от покупок сделанных теми кто пришёл по ссылке от партнёра. ...

    MySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад