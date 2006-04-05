DenisStark

Сделать сайт на основе MediaWiki – Интернет энцеклопедия по гражданским инициативам. Дизайн не нужно, можно взять один из стандартных «скинов». Нужно установить/настроить MediaWiki, завести структуру статей, настроить регистрацию пользователей. Напишите за сколько возмётесь?
Старк Денис DenisStarkDenisStark
46 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработать сервис "Виртуальный Обменный Пункт" для конвертации валют WebMoney (WMZ, WMR, WMU, WME), Яndex.Деньги, деньги@mail.ru, E-Gold и игровой валюты Бойцовского Клуба (БК). Для валют WebMoney, Яndex.Деньги, деньги@mail.ru, E-Gold - покупка и продажа. Для игровой валюты ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужно сделать скрипт партнёрской программы. Всё предельно просто. Партнёры вводятся вручную администратором, процент указывается индивидуально для партнёра. Автоматическую оплату делать не надо. Надо подсчитывать процент от покупок сделанных теми кто пришёл по ссылке от партнёра. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад