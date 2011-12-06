Denisvet

Денис Denisvet

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

ssovez
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Веб-дизайнер на разработку баннеров
Быстро и качественной выполнили заказ, спасибо. Доволен работой!
Александр - очень хороший специалист в своей области. Сотрудничаем уже более 2-х лет. Все спорные моменты решаем на "Ура".
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 5 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
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