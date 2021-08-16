Скопирую и настрою любой лендингВыполнение:3 дняВ очереди:189Копия любого лендинга.В стоимость входит:1) КопЗдравствуйте! Меня зовут Даниил. Я занимаюсь дизайном и создаю лендинг на Тильде, являюсь экспертом в области упаковки бизнеса. ПОЧЕМУ Я?

Создаю сайты так, чтобы потенциальному клиенту все было понятно с первых секунд и он совершил целевое действие.

⁃ Не тяну время, делаю все четко по дедлайнам!

⁃ Подключаю все необходимые функции для сайта - аналитика, таблицы, онлайн запись, корзина, платёжные системы , виджеты , домен.

⁃ Обладаю навыками копирайтинга

⁃ Создаю адаптированные лендинги Также сайт будет адаптирован под любые устройства  БОНУСЫ:

* 1 месяц подписки на Тильду

* Помощь и поддержка после сдачи проекта — 2 недели Портфолио:

• http://bakeryregul.tilda.ws/nedvij

• http://bakeryregul.tilda.ws/fashion

• http://bakeryregul.tilda.ws/englishКоличество:Заказать за 500 ₽ЧатЗаказать за 500 ₽