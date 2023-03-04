DenysKsh

Денис Кулиш DenysKsh

 
25 летУкраина/Ивано-Франковск
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Работа с 3Д разного вида и создание сайтов.

Здравствуйте.

Закончил европейский технический университет по специальности прогрессивных технологий.
Предлагаю свои услуги в 3Д моделировании.
За любыми вопросами обращайтесь. Фото портфолио работ могу скинуть в личные. (фото- потому что не выдаю заказы/работы своих заказчиков)

Работы:

  1. Рама окна для поезда (тех. документация, разработка)

  2. Сейф для устройства выдачи монет (тех. документация )

  3. Рама для робота-манипулятора (Диагностика, тех. документация, симуляция, анализ)

  4. Коптер FPV (Разработка, печать 3Д)

  5. Множество других легкой/средней сложности деталей.

Сайты

Так же есть немного опыта с сайтами. Легкие или средние заказы принимаю.

Пример:
https://www.aneliz.eu/

В будущем планирую окунуться в мир 3Д графики.

Меня зовут Денис, и я буду рад поработать для Вас.