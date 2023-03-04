Здравствуйте.
Закончил европейский технический университет по специальности прогрессивных технологий.
Предлагаю свои услуги в 3Д моделировании.
За любыми вопросами обращайтесь. Фото портфолио работ могу скинуть в личные. (фото- потому что не выдаю заказы/работы своих заказчиков)
Работы:
Рама окна для поезда (тех. документация, разработка)
Сейф для устройства выдачи монет (тех. документация )
Рама для робота-манипулятора (Диагностика, тех. документация, симуляция, анализ)
Коптер FPV (Разработка, печать 3Д)
Множество других легкой/средней сложности деталей.
Сайты
Так же есть немного опыта с сайтами. Легкие или средние заказы принимаю.
Пример:
https://www.aneliz.eu/
В будущем планирую окунуться в мир 3Д графики.
Меня зовут Денис, и я буду рад поработать для Вас.