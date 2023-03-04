Работа с 3Д разного вида и создание сайтов.

Здравствуйте.



Закончил европейский технический университет по специальности прогрессивных технологий.

Предлагаю свои услуги в 3Д моделировании.

За любыми вопросами обращайтесь. Фото портфолио работ могу скинуть в личные. (фото- потому что не выдаю заказы/работы своих заказчиков)

Работы:

Рама окна для поезда (тех. документация, разработка) Сейф для устройства выдачи монет (тех. документация ) Рама для робота-манипулятора (Диагностика, тех. документация, симуляция, анализ) Коптер FPV (Разработка, печать 3Д) Множество других легкой/средней сложности деталей.

Сайты

Так же есть немного опыта с сайтами. Легкие или средние заказы принимаю.

Пример:

https://www.aneliz.eu/

В будущем планирую окунуться в мир 3Д графики.

Меня зовут Денис, и я буду рад поработать для Вас.