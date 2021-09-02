DenysLiubutsin

Денис DenysLiubutsin

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#9989; Web-дизайн, UI/UX дизайн

Привет!👋

Я дизайнер вэб-сайтов, а так-же вэб и мобильных интерфейсов, с большим опытом создания качественных дизайнерских продуктов.

Всегда прикладываю максимум усилий, чтобы найти лучшее решение для создания современного, понятного и удобного дизайна, который поможет достичь бизнес-целей вашего продукта и чтобы вы были полностью довольны выполненной мной работой.

✅Готов с вами сотрудничать и сделать для вас качественный дизайн:

✔ Landing page продукта, услуги, или мероприятия

✔ Многостраничного сайта

Интернет-магазина

Дизайн баннеров

✔ Графический дизайн для полиграфии

Я разделяю работу на следующие этапы

💬 Обсуждение проекта

Проект можем обсудить в Telegram/Skype, текстом или голосом. Важно чётко обсудить весь объём работ и сроки необходимые на их выполнение.

Составление техничекого задания

ТЗ состоит из короткого брифа и структуры сайта. Вопросы для брифа и информацию о том, как составить структуру сайта, я вам отправлю отдельно.

Предоплата

Я работаю по предоплате в размере 30% либо поэтапной оплате. Варианты оплаты можем с вами оговорить для каждого проекта отдельно. В любом случае, если на каком-то из этапов вас не устраивает результат настолько, что правками ничего не исправитья возвращаю аванс в полном объёме!

Анализ, прототипирование, дизайн

После составления анализа целевой аудитории вашего продукта, анализа рынка конкурентных продуктов и ваших пожеланий, делаю прототип будущего сайта (при необходимости), после чего приступаю к созданию уникального дизайна. Так же, если необходимо, на этапе дизайна делаем промежуточные утверждения результатов, вносим правки.

Сдача, доработка и утверждение проекта

После сдачи проекта дорабатываем ньюансы, вносим правки. Я стремлюсь к тому, чтобы люди оставались довольны выполненной мной работой. И если правки не перечат оговоренному на этапе ТЗ объёму рыботы, а так-же полностью не меняют суть ТЗ, я абсолютно спокойно отнесусь к любым правкам на любом этапе нашего с вами сотрудничества.

После всех этапов правок утверждаем проект, вы проводите оплату оставшейся части средств, жмём друг-другу руки и обмениваемся отличными отзывами на Weblancer.net

📞Мои контакты

Эл.почта: [email protected]

◾ Скайп: denys.dsgn

◾ Telegram: @denys_dsgn

◾ Мой Behance - behance.net/denis_lyubutsin

Если сейчас не глубокая ночь, то вероятнее всего, я вам отвечу практически сразу 

Оплата:

✔ Privat24

✔ Visa/MasterCard USD

✔ Webmoney

✔ Yandex Money

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Отзывы заказчиков

SBUX
40 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн внутренней страницы сайта
Верстка выполнена в оговоренный срок и учтены все пожелания.
Постановка задачи была чёткой, а оплата - молниеносной :) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
otmechalka
Юрий 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$19
10 баллов
4 года назад
Создать 8 баннеров по примеру и адаптировать под различные расширения
Выполнил оперативно, качественно, все согласно требованиям, но не исключая творческий подход. Рекомендую!
Спасибо за очередную интересную работу и приятную коммуникацию. Было как всегда приятно работать! Мои наилучшие рекомендации 🙂
Ответный отзыв
otmechalka
Юрий 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$22
10 баллов
4 года назад
Создание 3-х баннеров в бизнес стиле
Денис меня удивил. Подхватил стилистику с первых же набросков и выполнил работу на высоком уровне. Быстро реагировал на просьбы по корректировками и практически всегда был на связи. Всем довольны!
Отличный заказчик, легко нашли общий язык :) Коммуникация на высоте, закрытие сделки и оплата в срок! Было приятно работать. Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $10от 4 дней
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