Привет!👋
Я дизайнер вэб-сайтов, а так-же вэб и мобильных интерфейсов, с большим опытом создания качественных дизайнерских продуктов.
Всегда прикладываю максимум усилий, чтобы найти лучшее решение для создания современного, понятного и удобного дизайна, который поможет достичь бизнес-целей вашего продукта и чтобы вы были полностью довольны выполненной мной работой.
✅Готов с вами сотрудничать и сделать для вас качественный дизайн:
✔ Landing page продукта, услуги, или мероприятия
✔ Многостраничного сайта
✔ Интернет-магазина
✔ Дизайн баннеров
✔ Графический дизайн для полиграфии
Я разделяю работу на следующие этапы
💬 Обсуждение проекта
Проект можем обсудить в Telegram/Skype, текстом или голосом. Важно чётко обсудить весь объём работ и сроки необходимые на их выполнение.
Составление техничекого задания
ТЗ состоит из короткого брифа и структуры сайта. Вопросы для брифа и информацию о том, как составить структуру сайта, я вам отправлю отдельно.
Предоплата
Я работаю по предоплате в размере 30% либо поэтапной оплате. Варианты оплаты можем с вами оговорить для каждого проекта отдельно. В любом случае, если на каком-то из этапов вас не устраивает результат настолько, что правками ничего не исправить — я возвращаю аванс в полном объёме!
Анализ, прототипирование, дизайн
После составления анализа целевой аудитории вашего продукта, анализа рынка конкурентных продуктов и ваших пожеланий, делаю прототип будущего сайта (при необходимости), после чего приступаю к созданию уникального дизайна. Так же, если необходимо, на этапе дизайна делаем промежуточные утверждения результатов, вносим правки.
✅ Сдача, доработка и утверждение проекта
После сдачи проекта дорабатываем ньюансы, вносим правки. Я стремлюсь к тому, чтобы люди оставались довольны выполненной мной работой. И если правки не перечат оговоренному на этапе ТЗ объёму рыботы, а так-же полностью не меняют суть ТЗ, я абсолютно спокойно отнесусь к любым правкам на любом этапе нашего с вами сотрудничества.
После всех этапов правок утверждаем проект, вы проводите оплату оставшейся части средств, жмём друг-другу руки и обмениваемся отличными отзывами на Weblancer.net
📞Мои контакты
◾ Эл.почта: [email protected]
◾ Скайп: denys.dsgn
◾ Telegram: @denys_dsgn
◾ Мой Behance - behance.net/denis_lyubutsin
Если сейчас не глубокая ночь, то вероятнее всего, я вам отвечу практически сразу
Оплата:
✔ Privat24
✔ Visa/MasterCard USD
✔ Webmoney
✔ Yandex Money
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