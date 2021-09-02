✅ Web-дизайн, UI/UX дизайн

Привет!👋

Я дизайнер вэб-сайтов, а так-же вэб и мобильных интерфейсов, с большим опытом создания качественных дизайнерских продуктов.

Всегда прикладываю максимум усилий, чтобы найти лучшее решение для создания современного, понятного и удобного дизайна, который поможет достичь бизнес-целей вашего продукта и чтобы вы были полностью довольны выполненной мной работой.

✅Готов с вами сотрудничать и сделать для вас качественный дизайн:

✔ Landing page продукта, услуги, или мероприятия

✔ Многостраничного сайта

✔ Интернет-магазина

✔ Дизайн баннеров

✔ Графический дизайн для полиграфии

 Я разделяю работу на следующие этапы

💬 Обсуждение проекта

Проект можем обсудить в Telegram/Skype, текстом или голосом. Важно чётко обсудить весь объём работ и сроки необходимые на их выполнение.

 Составление техничекого задания

ТЗ состоит из короткого брифа и структуры сайта. Вопросы для брифа и информацию о том, как составить структуру сайта, я вам отправлю отдельно.

 Предоплата

Я работаю по предоплате в размере 30% либо поэтапной оплате. Варианты оплаты можем с вами оговорить для каждого проекта отдельно. В любом случае, если на каком-то из этапов вас не устраивает результат настолько, что правками ничего не исправить — я возвращаю аванс в полном объёме!

 Анализ, прототипирование, дизайн

После составления анализа целевой аудитории вашего продукта, анализа рынка конкурентных продуктов и ваших пожеланий, делаю прототип будущего сайта (при необходимости), после чего приступаю к созданию уникального дизайна. Так же, если необходимо, на этапе дизайна делаем промежуточные утверждения результатов, вносим правки.

✅ Сдача, доработка и утверждение проекта

После сдачи проекта дорабатываем ньюансы, вносим правки. Я стремлюсь к тому, чтобы люди оставались довольны выполненной мной работой. И если правки не перечат оговоренному на этапе ТЗ объёму рыботы, а так-же полностью не меняют суть ТЗ, я абсолютно спокойно отнесусь к любым правкам на любом этапе нашего с вами сотрудничества.

После всех этапов правок утверждаем проект, вы проводите оплату оставшейся части средств, жмём друг-другу руки и обмениваемся отличными отзывами на Weblancer.net 

📞 Мои контакты

◾ Эл.почта: [email protected]

◾ Скайп: denys.dsgn

◾ Telegram: @denys_dsgn

◾ Мой Behance - behance.net/denis_lyubutsin

Если сейчас не глубокая ночь, то вероятнее всего, я вам отвечу практически сразу 

 Оплата:

✔ Privat24

✔ Visa/MasterCard USD

✔ Webmoney

✔ Yandex Money