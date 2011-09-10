Deotedeo

Геннадий Deotedeo

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

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Отзывы заказчиков

techmaster
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Ватермарки
Быстрый отклик, быстро выполнено, качественный результат. Рекомендую.
Рад был сотрудничать с Андреем. Оплата - все ОК. Спасибо!
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My_IT_Agancy
Георгий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Нужно сделать пять flash-баннеров
Работа выполнена качественно и в срок! Все пожелания были учтены. Рекомендую!
Было приятно работать с Георгием. Доброжелательный, порядочный заказчик. С оплатой никаких проблем. Очень рекомендую для сотрудничества. Спасибо!
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