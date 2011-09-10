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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Быстрый отклик, быстро выполнено, качественный результат. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рад был сотрудничать с Андреем. Оплата - все ОК. Спасибо!
$20
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок! Все пожелания были учтены. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать с Георгием. Доброжелательный, порядочный заказчик. С оплатой никаких проблем. Очень рекомендую для сотрудничества. Спасибо!