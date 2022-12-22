Специалист по контекстной рекламе

?Сертифицированный специалист по контекстной рекламе, помогаю предпринимателям привлекать возможных клиентов из Яндекса и сайтов-партнеров.

Сертификат Яндекс Директ №233920 (фамилия Канецкая) - https://yandex.ru/adv/expert/certificates

Добрый день!

Предлагаю качественную настройку в Яндекс директ, и ее дальнейшее ведение.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Настройка рекламной компании

1. Анализ целевой аудитории (ЦА)

2. Анализ сайта /посадочной страницы и рекомендации по улучшению.

3. Выбор оптимальной стратегии ведения рекламной компании.

4. Подбор ключевых слов и примерный прогноз бюджета рекламной компании.

5. Написание объявлений для рекламы в Яндекс Директ или на сайтах-партнерах (РСЯ)

6. Настройка целей в Яндекс метрике

7. Настройка профиля в Яндекс Директ

Ведение рекламной компании

1. Контроль и редактирование ставок в рекламной компании

2. Анализ поведения пользователей в Яндекс Метрике

3. Редактирование объявлений с целью повышения CTR, конверсии и уменьшения стоимости клика.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ от 5 000 рублей

О себе:

Опыт удаленной работы более 3-х лет, около 1 года в контекстной рекламе.

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Вконтакте - https://vk.com/id312939888

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