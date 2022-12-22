?Сертифицированный специалист по контекстной рекламе, помогаю предпринимателям привлекать возможных клиентов из Яндекса и сайтов-партнеров.
Сертификат Яндекс Директ №233920 (фамилия Канецкая) - https://yandex.ru/adv/expert/certificates
Добрый день!
Предлагаю качественную настройку в Яндекс директ, и ее дальнейшее ведение.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Настройка рекламной компании
1. Анализ целевой аудитории (ЦА)
2. Анализ сайта /посадочной страницы и рекомендации по улучшению.
3. Выбор оптимальной стратегии ведения рекламной компании.
4. Подбор ключевых слов и примерный прогноз бюджета рекламной компании.
5. Написание объявлений для рекламы в Яндекс Директ или на сайтах-партнерах (РСЯ)
6. Настройка целей в Яндекс метрике
7. Настройка профиля в Яндекс Директ
Ведение рекламной компании
1. Контроль и редактирование ставок в рекламной компании
2. Анализ поведения пользователей в Яндекс Метрике
3. Редактирование объявлений с целью повышения CTR, конверсии и уменьшения стоимости клика.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ от 5 000 рублей
О себе:
Опыт удаленной работы более 3-х лет, около 1 года в контекстной рекламе.
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