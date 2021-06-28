WEB UI UX GRAPHIC DESIGN. Веб дизайн / Графический дизайн любой сложности и направления.
Web UI/UX дизайн - опыт 4+ года
Графический дизайн - 6+ лет
Дизайн и сценарий сайтов любых направлений:
- Лендинг
- Каталог
- Интернет магазин
- Визитка
- Интерактив
Дизайн и сценарий мобильных приложений
Графический дизайн любого направления:
- Логотип
- Иллюстрация
- Печатная реклама
- SM
- Брендбук
- Гайдлайн
- Упаковка
По запросу проконсультирую и отвечу на дополнительные вопросы.
Т.к Я новый пользователь на платформе = лояльный прайс :)
Портфолио
- Cisco Firepower Website51 просмотр
- Landing Robotics Competition 202162 просмотра
- 2E GAMING Интернет Магазин68 просмотров