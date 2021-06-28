WEB UI UX GRAPHIC DESIGN. Веб дизайн / Графический дизайн любой сложности и направления.

Web UI/UX дизайн - опыт 4+ года

Графический дизайн - 6+ лет

Дизайн и сценарий сайтов любых направлений:

- Лендинг

- Каталог

- Интернет магазин

- Визитка

- Интерактив

Дизайн и сценарий мобильных приложений

Графический дизайн любого направления:

- Логотип

- Иллюстрация

- Печатная реклама

- SM

- Брендбук

- Гайдлайн

- Упаковка

По запросу проконсультирую и отвечу на дополнительные вопросы.

Т.к Я новый пользователь на платформе = лояльный прайс :)