👋 Привет!

Меня зовут Татьяна и всю свою сознательную жизнь я занимаюсь дизайном!

Я тот редкий человек у которого есть высшее художественное образование

У меня нет большого опыта в дизайне сайтов, но моё портфолио постоянно пополняется и становится лучше. Во мне хлещет энтузиазм и желание делать современные и удобные сайты. Я постоянно обучаюсь новому, работаю в Figma, а так же делаю небольшую анимацию для своих дизайнов в Principle. Анимацию можно посмотреть в портфолио https://www.behance.net/TatianaGX

К каждому проекту подхожу ответственно, не люблю шаблонные сайты. Стараюсь сделать уникальный дизайн для каждой компании, изучаю её и обращаю внимание на все детали и мелочи. Это можно увидеть в моём портфолио.

👍 Веду блог про веб-дизайн в инстаграме, отвечаю на вопросы о том, как часто нужно обновлять дизайн сайта и какие размеры адаптивов нужны - https://www.instagram.com/g.t_designmania/