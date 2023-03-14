Design_Fox

Артем Гараев Design_Fox

 
21 годРоссия/Пермь
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Пишите, буду рад поработать с Вами :)

Здравствуйте. меня зовут Артем, я в дизайне уже 3 года, имею большое портфолио, делаю упор на качество и современный подход, если вам интересно сотрудничество, то сейчас всё обсудим!
Часть работ есть в профиле

ТГ- https://t.me/Design_Fox
ВК - https://vk.com/fox_designerartem
Behance - https://www.behance.net/artem_designer
Dprofile - https://dprofile.ru/fox


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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$40
10 баллов
10 месяцев назад
Разработка 5 баннеров для GoogleAdwords
Исполнитель выполнил свою работу хорошо. Однозначно рекомендуем!
Всё отлично, правда в один момент пропали на несколько дней, не написав, но в целом мы закончили задачу без особых проблем) рекомендую!
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