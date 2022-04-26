Веб-дизайнер
Всем привет!
Меня зовут Павел, я веб-дизайнер.
Делаю визуал сайтов, мобильных приложений, постов для соц. сетей, еврофлаеров. Так же занимаюсь видеомонтажом.
Профессиональные навыки: Figma, Photoshop, After Effects, Sony Vegas Pro
Имею художественный вкус, проектирую интерфейсы с расчетом на пользовательское юзабилити. Работы делаю чисто, без ненужных элементов. Всегда заканчиваю работу в рамках дедлайнов.
Я готов стать частью вашей команды и открыт для новых предложений!
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Портфолио
- Дизайн сайтов и мобильных приложений23 просмотра