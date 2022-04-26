Веб-дизайнер

Всем привет!

Меня зовут Павел, я веб-дизайнер.

Делаю визуал сайтов, мобильных приложений, постов для соц. сетей, еврофлаеров. Так же занимаюсь видеомонтажом.

Профессиональные навыки: Figma, Photoshop, After Effects, Sony Vegas Pro

Имею художественный вкус, проектирую интерфейсы с расчетом на пользовательское юзабилити. Работы делаю чисто, без ненужных элементов. Всегда заканчиваю работу в рамках дедлайнов.

Я готов стать частью вашей команды и открыт для новых предложений!