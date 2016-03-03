DesinderDi

Яна DesinderDi

 
29 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web-дизайн с нуля. Дизайн landing page. Дизайн, редизайн сайтов, Дизайн, редизайн логотипов. Создание как web баннеров, так и для дальнейшей печати.
Дизайн лендингаРедизайн сайта
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