DesktopEirim

Алексей Паластров Фрилансер-программист с навыками дизайнера Навыки: - Владение языками программирования: HTML, CSS, C, C++, JavaScript, PHP, Python - Опыт работы с различными фреймворками. - Знание принципов дизайна, UI/UX, графических редакторов: Photoshop, Illustrator, Figma - Умение работать в команде, соблюдать сроки и требования заказчика Образование: - Высшее образование: Московский государственный университет, факультет вычислительной математики и кибернетики, специальность "прикладная математика и информатика" (2016-2020) - Курс по веб-разработке от Udemy - Курс по дизайну от Coursera - Сертификат по JavaScript от Codecademy

Я против войны в Украине !