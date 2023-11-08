DesktopEirim

Алексей Паластров DesktopEirim

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Алексей Паластров

Фрилансер-программист с навыками дизайнера

Навыки:

- Владение языками программирования: HTML, CSS, C, C++, JavaScript, PHP, Python

- Опыт работы с различными фреймворками.

- Знание принципов дизайна, UI/UX, графических редакторов: Photoshop, Illustrator, Figma

- Умение работать в команде, соблюдать сроки и требования заказчика

Образование:

- Высшее образование: Московский государственный университет, факультет вычислительной математики и кибернетики, специальность "прикладная математика и информатика" (2016-2020)

- Курс по веб-разработке от Udemy

- Курс по дизайну от Coursera

- Сертификат по JavaScript от Codecademy