DesktopEirim

Алексей Паластров
Фрилансер-программист с навыками дизайнера
Навыки:
- Владение языками программирования: HTML, CSS, C, C++, JavaScript, PHP, Python
- Опыт работы с различными фреймворками.
- Знание принципов дизайна, UI/UX, графических редакторов: Photoshop, Illustrator, Figma
- Умение работать в команде, соблюдать сроки и требования заказчика
Образование:
- Высшее образование: Московский государственный университет, факультет вычислительной математики и кибернетики, специальность "прикладная математика и информатика" (2016-2020)
- Курс по веб-разработке от Udemy
- Курс по дизайну от Coursera
- Сертификат по JavaScript от Codecademy
Я против войны в Украине!