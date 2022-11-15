Делаю концепт дизайн в геймдеве. Специализируюсь на научной фантастике. Делаю концепты персонажей, киборгов, роботов и различных созданий, оружия, техники.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Скетч концепт дизайна2 просмотра
- Концепт дизайн2 просмотра
- Иллюстрация персонажа2 просмотра
- Портрет персонажа в чб2 просмотра
- Иллюстрация персонажа1 просмотр
- Иллюстрация персонажа1 просмотр
- Иллюстрация персонажа в чб1 просмотр
- Концепт дизайн1 просмотр
- Скетч концепт дизайна1 просмотр
- Концепт дизайн оружия1 просмотр
- Концепт дизайн оружия1 просмотр
- Концепт дизайн1 просмотр