Desolate11e10

Александр Desolate11e10

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Делаю концепт дизайн в геймдеве. Специализируюсь на научной фантастике. Делаю концепты персонажей, киборгов, роботов и различных созданий, оружия, техники.