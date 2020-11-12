Deventeychik_Max

Максим Девентейчик Deventeychik_MaxDeventeychik_Max
Моя основная специализация — это:
Адаптивная верстка сайтов. От визитки и лендинга до Интернет-магазина. Все проекты разрабатываются по предоставленным макетам в форматах .psd, .fig, .ai или в другом удобном для вас формате. Адаптивная верстка подразумевает разработку сайта для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1170 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В своей работе я
использую только наиболее актуальные технологии и библиотеки, позволяющие разрабатывать по-настоящему качественные и продуманные проекты.
Работая со мной вы экономите:
• Деньги.Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что
существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов
дизайна.
• Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам,
на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента
верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
• Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера произвожу совершенно
бесплатно (в разумных количествах)! Так что если вы пропустили ряд мелочей в
дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и
дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- готов приступить прямо сейчас
- всегда довожу дело до конца
- Выполняю работу в оговоренный срок
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Способы оплаты
Я принимаю оплату на карту BELARUSBANK и на Яндекс деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться этими вариантами, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее
решение.
Мои контакты:
• E-mail:[email protected]
• Телеграм: @max_deventeychik
С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь!