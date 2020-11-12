Deventeychik_Max

Качественная и удобная вёрстка сайтов с использованием БЭМ, GULP, SCSS, CSS3, HTML5, JS, jQuery.

Моя основная специализация — это:

Адаптивная верстка сайтов. От визитки и лендинга до Интернет-магазина. Все проекты разрабатываются по предоставленным макетам в форматах .psd, .fig, .ai или в другом удобном для вас формате. Адаптивная верстка подразумевает разработку сайта для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1170 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В своей работе я

использую только наиболее актуальные технологии и библиотеки, позволяющие разрабатывать по-настоящему качественные и продуманные проекты.

Работая со мной вы экономите:

• Деньги.Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что

существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов

дизайна.

• Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам,

на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента

верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

• Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера произвожу совершенно

бесплатно (в разумных количествах)! Так что если вы пропустили ряд мелочей в

дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и

дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- готов приступить прямо сейчас

- всегда довожу дело до конца

- Выполняю работу в оговоренный срок

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту BELARUSBANK и на Яндекс деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться этими вариантами, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее

решение.

Мои контакты:

• E-mail:[email protected]

• Телеграм: @max_deventeychik

С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь!