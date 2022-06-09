Приветик ✌
С детства любил всё что связано с видео и фото, так как у меня возникают тёплые чувства, просматривая старые записи. Имею 2 высших образования по специальности "телекоммуникации и радиотехника".
▪️ Использую в работе преимущественно новые плагины, программы и системы;
▪️ Уверенно владею основными программно-техническими средствами для обработки видео;
▪️ Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку;
▪️ Креативный , инициативный и ответственный;
• монтаж видео для TV, YouTube (сценарий, прокрутка, перебивки, цветокоррекция, переходы, эффекты, выравнивание, скорость и т. д.)
• логотипы/баннеры
• конвертация (разный формат/разрешение) видео для Instagram, YouTube, FaceBook и др ..
• кинематографическая картинка, поясняющие, рекламные видеоролики
• анимационная графика
• заголовки, подписи
• редактирование промо фото/видео
• закадровый голос, sfx
• креативы
• предметная съемка (реклама товара)
• Adobe Premier Pro 2022
• Adobe After Effects 2022
• Adobe Illustrator 2022
• Adobe Photoshop 2022
• Adobe Media Encoder 2022
• Adobe Photoshop 2022
• DaVinci Resolve