Монтаж видео и Обработка фото

Приветик ✌

С детства любил всё что связано с видео и фото, так как у меня возникают тёплые чувства, просматривая старые записи. Имею 2 высших образования по специальности "телекоммуникации и радиотехника".

▪️ Использую в работе преимущественно новые плагины, программы и системы;

▪️ Уверенно владею основными программно-техническими средствами для обработки видео;

▪️ Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку;

▪️ Креативный , инициативный и ответственный;

• монтаж видео для TV, YouTube (сценарий, прокрутка, перебивки, цветокоррекция, переходы, эффекты, выравнивание, скорость и т. д.)

• логотипы/баннеры

• конвертация (разный формат/разрешение) видео для Instagram, YouTube, FaceBook и др ..

• кинематографическая картинка, поясняющие, рекламные видеоролики

• анимационная графика

• заголовки, подписи

• редактирование промо фото/видео

• закадровый голос, sfx

• креативы

• предметная съемка (реклама товара)

• Adobe Premier Pro 2022

• Adobe After Effects 2022

• Adobe Illustrator 2022

• Adobe Photoshop 2022

• Adobe Media Encoder 2022

• Adobe Photoshop 2022

• DaVinci Resolve