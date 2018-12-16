DiDeer

Динара DiDeer

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
графический дизайн/иллюстрация

- векторная графика

- инфографика

- логотипы

- полиграфическая верстка

- рисунки и иллюстрации

Инфографика
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
VadimDudush
27 летБолгария
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать логотип
Отлично выполненная работа. Сроки выполнения радуют!!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, отличное сотрудничество.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$3/час
от $25от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга