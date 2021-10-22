Di_Asta

Дмитрий Астахов Di_Asta

 
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сверстаю ваш сайт качественно и в срок. Верстка макетов любой сложности. HTML5 / CSS3, JS, jQuery, Scss, БЭМ

Что я делаю?

  • Пишу адаптивные сайты на чистом коде с читаемым кодом
  • Дорабатываю недоделанные верстки
  • Исправляю косяки существующих сайтов
  • Оптимизирую сайты
  • Делаю все с душой на совесть

﻿О Моём опыте:

 ﻿Верстаю более 2-ух лет, начиная с 17 лет увлекался, как хобби.

﻿В один прекрастный момент списался с верстальщиком и понял, что у их команды недостаток кадров.

﻿В итоге присоеденившись к ним на удаленке и проработав более года с ними я ушел от них т.к. начальство было ﻿жадное поэтому я покинул их забрав с собой﻿ кучу опыта и неплохих навыков в верстке 😎.

﻿Щас верстаю в свое удовольствие проекты, которые мне понравятся, а это значит :

﻿Если я откликнулся на ваше предложение, то оно меня ﻿заинтересовало и я хочу его выполнить.

По времени:

  • Работаю без выходных c 5:30 - 22:00
  • Хочу приступить к вашей работе уже прямо сейчас!

Мои навыки в верстке:

  • Старый добрый HTML5, CSS3.
  • Напишу наиболее оптимизированным JS/jQuery
  • Bootstrap - Не использую, т.к. сам создаю гибкую сетку при помощи FlexBox/Grid
  • Препроцессоры (Less/Scss)
  • БЭМ (Чистый понятный код)
  • W3C (Ошибок в HTML не допускаю!)
  • Внедрение плагинов (попапы, слайдеры, меню бургер, и т.д.)
  • Комментарии (комментирую код для будущих разработчиков)
  • SEO (браузер будет в восторге)
  • Pixel Perfect могу организовать если нужно
  • Подключение нестандартных шрифтов (могу хоть тͣ͏̻а͇ͫк͕̮̬͙͎̻̩͟о̖̰͕̭̖й̹̂͒ ̣̼̫̳͓̮͞ͅх͓̻̙͋̐а̡̺ͦͭͨͫо̘̭̤̤͈ͭ͊͑̄̔с̮̓ͨ͌̔̅ͭ͘ ̺͔͓̝̮̽ͧ̀̚в̱͇̘̤͔̺̫ͯ̾̏̔п̘̪̖̭̺̱̙̊͌ͦͣ̾͠и̮̪̾с̺̱̪̫̹̖̱ͨ͗͜а͇̻̩̤͉̺̭̍ͥ̅͛̽т̷̻̹̮̮̺ь̖̲̺̓ͯ̕)
  • отзывчивость элементов (Шрифт не дергается при измене изображения, как и остальные элементы)
  • прямые руки

Бонусы:

  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+,).
  • Адаптивность (iOS,Android,Windows Phone)
  • Резиновость (дергай верстку как хочешь хрен развалится)
  • Оптимизирую по Google PageSpeed Insights
  • Всегда довожу проект до конца. (непонимаю разработчиков, которые берут проекты и бросают его)
  • Всегда на связи ( 25 на 8 звоните/пишите пообщаемся)
  • Гарантия на бесплатное исправление косяков после сдачи проекта на месяц

Процесс работы:

  • просмотр всего объема работы (ТЗ)
  • уточнение деталей, назначение сроков
  • Работа над проектом
  • Проверка на качество работы и выявление косяков -> исправление косяков
  • оплата
  • передача работы

Если я вас заинтересовал, то почему бы не пообщаться?

Vkontakte:

https://vk.com/id650417642

WhatsApp/Telegram::

8-911-819-39-83 / https://t.me/Di_astaa

E-mail:

[email protected]

(редко тут бываю лучше связаться со мной выше перечисленными способами)

AndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
2 года назад
Вытащить фото с сайта
Дмитрий оперативно справился с задачей! Огромное спасибо, будем обращаться еще
Анна Спасибо за возможность, буду ждать еще работы
Ответный отзыв
gabuev
Андрей 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Поправить верстку
Работой доволен! Всё быстро и качественно.
Андрей из тех заказчиков, с которым комфортно и приятно сотрудничать. Понятная задача, хорошая обратная связь. четко рассказал и показал скриншотами задачу!
Ответный отзыв