Сверстаю ваш сайт качественно и в срок. Верстка макетов любой сложности. HTML5 / CSS3, JS, jQuery, Scss, БЭМ
Что я делаю?
- Пишу адаптивные сайты на чистом коде с читаемым кодом
- Дорабатываю недоделанные верстки
- Исправляю косяки существующих сайтов
- Оптимизирую сайты
- Делаю все с душой на совесть
О Моём опыте:Верстаю более 2-ух лет, начиная с 17 лет увлекался, как хобби.
В один прекрастный момент списался с верстальщиком и понял, что у их команды недостаток кадров.
В итоге присоеденившись к ним на удаленке и проработав более года с ними я ушел от них т.к. начальство было жадное поэтому я покинул их забрав с собой кучу опыта и неплохих навыков в верстке 😎.
Щас верстаю в свое удовольствие проекты, которые мне понравятся, а это значит :
Если я откликнулся на ваше предложение, то оно меня заинтересовало и я хочу его выполнить.
По времени:
- Работаю без выходных c 5:30 - 22:00
- Хочу приступить к вашей работе уже прямо сейчас!
Мои навыки в верстке:
- Старый добрый HTML5, CSS3.
- Напишу наиболее оптимизированным JS/jQuery
- Bootstrap - Не использую, т.к. сам создаю гибкую сетку при помощи FlexBox/Grid
- Препроцессоры (Less/Scss)
- БЭМ (Чистый понятный код)
- W3C (Ошибок в HTML не допускаю!)
- Внедрение плагинов (попапы, слайдеры, меню бургер, и т.д.)
- Комментарии (комментирую код для будущих разработчиков)
- SEO (браузер будет в восторге)
- Pixel Perfect могу организовать если нужно
- Подключение нестандартных шрифтов (могу хоть тͣ͏̻а͇ͫк͕̮̬͙͎̻̩͟о̖̰͕̭̖й̹̂͒ ̣̼̫̳͓̮͞ͅх͓̻̙͋̐а̡̺ͦͭͨͫо̘̭̤̤͈ͭ͊͑̄̔с̮̓ͨ͌̔̅ͭ͘ ̺͔͓̝̮̽ͧ̀̚в̱͇̘̤͔̺̫ͯ̾̏̔п̘̪̖̭̺̱̙̊͌ͦͣ̾͠и̮̪̾с̺̱̪̫̹̖̱ͨ͗͜а͇̻̩̤͉̺̭̍ͥ̅͛̽т̷̻̹̮̮̺ь̖̲̺̓ͯ̕)
- отзывчивость элементов (Шрифт не дергается при измене изображения, как и остальные элементы)
- прямые руки
Бонусы:
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+,).
- Адаптивность (iOS,Android,Windows Phone)
- Резиновость (дергай верстку как хочешь хрен развалится)
- Оптимизирую по Google PageSpeed Insights
- Всегда довожу проект до конца. (непонимаю разработчиков, которые берут проекты и бросают его)
- Всегда на связи ( 25 на 8 звоните/пишите пообщаемся)
- Гарантия на бесплатное исправление косяков после сдачи проекта на месяц
Процесс работы:
- просмотр всего объема работы (ТЗ)
- уточнение деталей, назначение сроков
- Работа над проектом
- Проверка на качество работы и выявление косяков -> исправление косяков
- оплата
- передача работы
Если я вас заинтересовал, то почему бы не пообщаться?
Vkontakte:
WhatsApp/Telegram::
8-911-819-39-83 / https://t.me/Di_astaa
E-mail:
(редко тут бываю лучше связаться со мной выше перечисленными способами)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта Курс по сборке компьютера59 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Дмитрий оперативно справился с задачей! Огромное спасибо, будем обращаться еще
Ответный отзыв
Анна Спасибо за возможность, буду ждать еще работы
$5
10 баллов
2 года назад
Работой доволен! Всё быстро и качественно.
Ответный отзыв
Андрей из тех заказчиков, с которым комфортно и приятно сотрудничать. Понятная задача, хорошая обратная связь. четко рассказал и показал скриншотами задачу!