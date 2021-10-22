Сверстаю ваш сайт качественно и в срок. Верстка макетов любой сложности. HTML5 / CSS3, JS, jQuery, Scss, БЭМ

Что я делаю?

Пишу адаптивные сайты на чистом коде с читаемым кодом

Дорабатываю недоделанные верстки

Исправляю косяки существующих сайтов

Оптимизирую сайты

Делаю все с душой на совесть

﻿О Моём опыте:

Верстаю более 2-ух лет, начиная с 17 лет увлекался, как хобби.

﻿В один прекрастный момент списался с верстальщиком и понял, что у их команды недостаток кадров.

﻿В итоге присоеденившись к ним на удаленке и проработав более года с ними я ушел от них т.к. начальство было ﻿жадное поэтому я покинул их забрав с собой﻿ кучу опыта и неплохих навыков в верстке 😎.

﻿Щас верстаю в свое удовольствие проекты, которые мне понравятся, а это значит :

﻿Если я откликнулся на ваше предложение, то оно меня ﻿заинтересовало и я хочу его выполнить.

По времени:

Работаю без выходных c 5:30 - 22:00

Хочу приступить к вашей работе уже прямо сейчас!

Мои навыки в верстке:

Старый добрый HTML5, CSS3.

Напишу наиболее оптимизированным JS/jQuery

Bootstrap - Не использую, т.к. сам создаю гибкую сетку при помощи FlexBox/Grid

Препроцессоры (Less/Scss)

БЭМ (Чистый понятный код)

W3C (Ошибок в HTML не допускаю!)

Внедрение плагинов (попапы, слайдеры, меню бургер, и т.д.)

Комментарии (комментирую код для будущих разработчиков)

SEO (браузер будет в восторге)

Pixel Perfect могу организовать если нужно

Подключение нестандартных шрифтов (могу хоть тͣ͏̻а͇ͫк͕̮̬͙͎̻̩͟о̖̰͕̭̖й̹̂͒ ̣̼̫̳͓̮͞ͅх͓̻̙͋̐а̡̺ͦͭͨͫо̘̭̤̤͈ͭ͊͑̄̔с̮̓ͨ͌̔̅ͭ͘ ̺͔͓̝̮̽ͧ̀̚в̱͇̘̤͔̺̫ͯ̾̏̔п̘̪̖̭̺̱̙̊͌ͦͣ̾͠и̮̪̾с̺̱̪̫̹̖̱ͨ͗͜а͇̻̩̤͉̺̭̍ͥ̅͛̽т̷̻̹̮̮̺ь̖̲̺̓ͯ̕)

отзывчивость элементов (Шрифт не дергается при измене изображения, как и остальные элементы)

прямые руки

Бонусы:

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+,).

Адаптивность (iOS,Android,Windows Phone)

Резиновость (дергай верстку как хочешь хрен развалится)

Оптимизирую по Google PageSpeed Insights

Всегда довожу проект до конца. (непонимаю разработчиков, которые берут проекты и бросают его)

Всегда на связи ( 25 на 8 звоните/пишите пообщаемся)

Гарантия на бесплатное исправление косяков после сдачи проекта на месяц

Процесс работы:

просмотр всего объема работы (ТЗ)

уточнение деталей, назначение сроков

Работа над проектом

Проверка на качество работы и выявление косяков -> исправление косяков

оплата

передача работы

Если я вас заинтересовал, то почему бы не пообщаться?

Vkontakte:

https://vk.com/id650417642

WhatsApp/Telegram::

8-911-819-39-83 / https://t.me/Di_astaa

E-mail:

[email protected]

(редко тут бываю лучше связаться со мной выше перечисленными способами)