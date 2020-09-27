Илья Жигулин Diamond_BeardDiamond_Beard
24 годаРоссия/Белгород
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная Web-разработка+интернет-маркетинг
- Опыт работы пол года.
- Мои услуги
-Разработка сайта
-Интернет-маркетинг(это совокупность приемов в Интернете, направленных на привлечение внимания к товару или услуге, популяризацию этого товара (сайта) в сети и его эффективного продвижения с целью продажи.)
- Гарантирую:
-выполнение в срок
- Портфолио: https://www.behance.net/gregoryhpuse
- Работаю по предоплате
- Сроки выполнения от 4 до 7 дней.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг71 просмотр
- Лендинг81 просмотр
- Лендинг73 просмотра
- Создание лендинга81 просмотр