Diamond_Beard

Илья Жигулин Diamond_Beard

 
24 годаРоссия/Белгород
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Качественная Web-разработка+интернет-маркетинг

  • Опыт работы пол года.
  • Мои услуги

    -Разработка сайта

    -Интернет-маркетинг(это совокупность приемов в Интернете, направленных на привлечение внимания к товару или услуге, популяризацию этого товара (сайта) в сети и его эффективного продвижения с целью продажи.)

  • Гарантирую:
-качественную работу

-выполнение в срок

  • Сроки выполнения от 4 до 7 дней.
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