Diamond_Diva

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Сухие и унылые тексты? Да кому они нужны! Хороших статей н-нада?

Никто и никогда не читает унылые, штампованные тексты. Не льстите себе и не думайте, что заполнение сайта явным хламом принесет вам пользу. Нет, у вас будет лишь трафик. Не живые люди, а обычный сквозной трафик. Через 3 минуты про ваш сайт забудут и уже никогда не вспомнят. Занавес. Все разбирают шляпы и идут к выходу. Грустная, но такая типичная история...

Вам хочется прорыва? Вам нужны живые люди, которые обязательно вернутся и будут умолять "дайте еще таких же статеек"? Напишу и оживлю даже текст о термоядерной реакции. Пора, пора уже, господа, думать о завтрашнем дне. Засим не прощаемся, жду Вас на сайте flashtext.ru . Пишу для солидных сайтов и глянцевых журналов, цены не ломлю, молока за "вредность" не требуею, нецензурно не выражаюсь . Страдаю "водобоязнью", а потому пишу строго по существу.