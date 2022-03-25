Набор текста.

Предлагаю услуги по набору текста на дому.

Набор теста от меня включает в себя:

- печать с отсканированных документов;

- печать текста с книжных носителей;

- печать текста с изображений;

- печать текста с рукописей;

- печать текста с аудио/видео;

- исправление ошибок и редактирование текста.

Набор осуществляется в MS Word Office.

О моих преимущетсвах:

- владение "слепым" методом печати;

- быстрый и продуктивный рабочий процесс;

- ответственность и коммуникативность;

- выполнение работ в срок.