Набор текста.
Предлагаю услуги по набору текста на дому.
Набор теста от меня включает в себя:
- печать с отсканированных документов;
- печать текста с книжных носителей;
- печать текста с изображений;
- печать текста с рукописей;
- печать текста с аудио/видео;
- исправление ошибок и редактирование текста.
Набор осуществляется в MS Word Office.
О моих преимущетсвах:
- владение "слепым" методом печати;
- быстрый и продуктивный рабочий процесс;
- ответственность и коммуникативность;
- выполнение работ в срок.