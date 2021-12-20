Необходимо создать видеозаставку для YouTube канала. Ожидается оригинальный и привлекательный видеомонтаж, который будет соответствовать тематике канала. Укажите стиль и длительность заставки.
Настраиваю и продвигаю Ютуб каналыСделай заказ у меня и ты получишь:
1).Возможность выйти в ТОП YouTube по ключевому запросу.
2). Если канал правильно настроен, то ваши видео будут находить чаще.
3). Увеличение рейтинга канала и всех видео.
4). Хорошее оформление канала является важным, а в некоторых случаях ключевым фактором, способствующим подписаться на ваш канал.
5). Ваш канал будет готов к продвижению.
Мои качества - ответственность, внимательность, оптимизм и целеустремленность
Главное - я люблю Ютуб, люблю свое дело, канал клиента – мой канал.
Я работаю в партнерстве: клиент – это мой партнер. На первом месте у меня -
помощь партнеру, давать партнеру больше, чем он ожидает, продвигать друг друга.
Наши ценности должны совпадать. Если ты мыслишь по-другому – нам не по пути.
Я имею два высших образования, музыкальное и юридическое. Я очень интересующийся человек, иду в ногу со временем, постоянно развиваюсь. Проходила тренинги личного и духовного развития у лучших тренеров
(Ицхак Пинтосевич, Майкл Роуч, Алексей Латенко, Антон Сочешков, Геннадий Куимов,Александр Редькин…).
Я выпускник школы Best YouTubers Максима Роговцева, создателя онлайн-школы успешных YouTube-блогеров №1 в СНГ,
- Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад