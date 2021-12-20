Создаю, развиваю Ютуб каналы, видеомонтаж, SEO оптимизация, реклама

﻿Настраиваю и продвигаю Ютуб каналы

1).Возможность выйти в ТОП YouTube по ключевому запросу.

2). Если канал правильно настроен, то ваши видео будут находить чаще.

3). Увеличение рейтинга канала и всех видео.

4). Хорошее оформление канала является важным, а в некоторых случаях ключевым фактором, способствующим подписаться на ваш канал.

5). Ваш канал будет готов к продвижению.

Мои качества - ответственность, внимательность, оптимизм и целеустремленность

Главное - я люблю Ютуб, люблю свое дело, канал клиента – мой канал.

Я работаю в партнерстве: клиент – это мой партнер. На первом месте у меня -

помощь партнеру, давать партнеру больше, чем он ожидает, продвигать друг друга.

Наши ценности должны совпадать. Если ты мыслишь по-другому – нам не по пути.

Я имею два высших образования, музыкальное и юридическое. Я очень интересующийся человек, иду в ногу со временем, постоянно развиваюсь. Проходила тренинги личного и духовного развития у лучших тренеров

(Ицхак Пинтосевич, Майкл Роуч, Алексей Латенко, Антон Сочешков, Геннадий Куимов,Александр Редькин…).

Я выпускник школы Best YouTubers Максима Роговцева, создателя онлайн-школы успешных YouTube-блогеров №1 в СНГ,