О портфолио

Диана-Каролина Инго- художник, автор сюрреалистических и сказочных иллюстраций.

Работа руками, живое изображение.

Простые рисунки от 120$

Холсты с цветными изображением - от 1200, зависит от размера холста и времени работы.

Оплата вперёд, либо полностью, либо аванс - это необходимая гарантия, потому что на работу тратится слишком много времени и сил.

Требуется минимум месяц/желательно/.

Всё зависит от степени сложности.

Принимаются заказы для сказочного и мистического иллюстрирования.

Можно писать в мой профиль на Artmajeur.com

https://artmajeur.com/diana-karolina-ingo

Можно писать в Instagram

https://instagram.com/dianakarolinaingo

Принимаются частные заказы на простые иллюстрации, открытки, холсты под интерьер и для любителей мистического и сюрреалистического иллюстратива.

Мне приятно, если мои картины принесут кому-то радость.

Моё уважение,

Диана-Каролина