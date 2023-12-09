Диана-Каролина Инго- художник, автор сюрреалистических и сказочных иллюстраций.
Работа руками, живое изображение.
Простые рисунки от 120$
Холсты с цветными изображением - от 1200, зависит от размера холста и времени работы.
Оплата вперёд, либо полностью, либо аванс - это необходимая гарантия, потому что на работу тратится слишком много времени и сил.
Требуется минимум месяц/желательно/.
Всё зависит от степени сложности.
Принимаются заказы для сказочного и мистического иллюстрирования.
Можно писать в мой профиль на Artmajeur.com
https://artmajeur.com/diana-karolina-ingo
Можно писать в Instagram
https://instagram.com/dianakarolinaingo
Принимаются частные заказы на простые иллюстрации, открытки, холсты под интерьер и для любителей мистического и сюрреалистического иллюстратива.
Мне приятно, если мои картины принесут кому-то радость.
Моё уважение,
Диана-Каролина