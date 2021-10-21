DianaPostol

СММ WEB-Дизайнер

----------------------------Web-designer---------------------------

Создам для вашего бизнеса:

Сайт-визитка

Одностраничный сайт

Многостраничный сайт

Интернет-магазин

Сайт- портфолио

логотипы

фирменная документация

дизайн сувенирной продукции

сайты Tilda

сертификаты, дипломы и приглашения

флаеры, листовки и брошуры

В разработку входит:

Анализ конкурентов

Подбор фото дизайна

Подключение домена

Подключение платежных систем

Адаптация сайта под все устройства.

Создание политики конфиденциальности

Анимация

Поддержка сайта в течении 10 дней

--------------------------------SMM---------------------------------

•оформление хайлайтс

•создание логотипа или Аватарки

•создание визуала

•оформление шапки профиля

•смм-стратегия (аназиз конкурентоп,контент план на неделю,таймлайн,анализ ЦА,УТП,Оффери,анализ ринка,точки роста,канали продвижения,KPI и многое другое)

---------------------------------------Таргетолог----------------------------

✅ привлекать новых клиентов, но не знаете, как и с чего начать

✅ увеличить продажи, а не просто клики

✅ иметь стабильный поток заявок в свой бизнес

✅ увидеть реальный результат, а не пустые обещания

✅ чтобы Ваши вложения окупили себя очень быстро