DianaPostol

----------------------------Web-designer---------------------------
Создам для вашего бизнеса:
Сайт-визитка
Одностраничный сайт
Многостраничный сайт
Интернет-магазин
Сайт- портфолио
логотипы
фирменная документация
дизайн сувенирной продукции
сайты Tilda
сертификаты, дипломы и приглашения
флаеры, листовки и брошуры
В разработку входит:
Анализ конкурентов
Подбор фото дизайна
Подключение домена
Подключение платежных систем
Адаптация сайта под все устройства.
Создание политики конфиденциальности
Анимация
Поддержка сайта в течении 10 дней
--------------------------------SMM---------------------------------
•оформление хайлайтс
•создание логотипа или Аватарки
•создание визуала
•оформление шапки профиля
•смм-стратегия (аназиз конкурентоп,контент план на неделю,таймлайн,анализ ЦА,УТП,Оффери,анализ ринка,точки роста,канали продвижения,KPI и многое другое)
---------------------------------------Таргетолог----------------------------
✅ привлекать новых клиентов, но не знаете, как и с чего начать
✅ увеличить продажи, а не просто клики
✅ иметь стабильный поток заявок в свой бизнес
✅ увидеть реальный результат, а не пустые обещания
✅ чтобы Ваши вложения окупили себя очень быстро