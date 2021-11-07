Видеомонтаж

Мне приятно превращать простой видеоряд в яркое запоминающееся событие.

Моушн графика, сторисы, IGTV, стилизованые аватарки-это ко мне.

Работаю так же с домашними видео, видео с путешествий,мероприятий и семейных праздников.

Превращаю старые залежавшиеся видео в телефоне в лаконичную яркую историю!

Работаю быстро и с душой.