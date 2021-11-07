Видеомонтаж
Мне приятно превращать простой видеоряд в яркое запоминающееся событие.
Моушн графика, сторисы, IGTV, стилизованые аватарки-это ко мне.
Работаю так же с домашними видео, видео с путешествий,мероприятий и семейных праздников.
Превращаю старые залежавшиеся видео в телефоне в лаконичную яркую историю!
Работаю быстро и с душой.
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Портфолио
- Интро29 просмотров
- Интро - начало вашего ролика45 просмотров
- Трейлер к сериалу "Менталист"54 просмотра
- #I'm MAN#63 просмотра
- #Во дворе#47 просмотров
- #Любой Ценой#51 просмотр