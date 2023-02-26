Diana_designer

Дизайнер Диана

Дизайн Логотипов | Иллюстрации | Стикеры

ОБО МНЕ

Я - графическиий дизайнер, специализирующийся на создании логотипов. Мне нравится воплощать в жизнь наполненные смыслом минималистичные логотипы, но в то же время я обладаю хорошей художественной базой, что помогает мне исполнять любые ваши пожелания.

Умею рисовать, поэтому с радостью возьмусь за сложные задачи в которых необходимы навыки иллюстратора.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Я пунктуальна. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.

Я ответственая за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ .

Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.

Я могу работать во многих программах, таких как Photoshop, Figma, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, CANVA, Blender, Unity, Autodesk 3ds Max, Construct, Python, Go, Unreal Engine, HTML, разработка веб-сайтов на JavaScript.

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

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