...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Айдентика бренда для суши ресторана131 просмотр
- Логотип для Техсервиса85 просмотров
- Интернет магазин книг62 просмотра
- Логотип для игры80 просмотров
- Векторная Иллюстрация50 просмотров
- Приложение для обучения игре на укулеле56 просмотров
- Дизайн лендинга для магазина свадебных платьев53 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Все отлично
Ответный отзыв
Отлично сработались
$5
10 баллов
4 года назад
Дизайн лого отличный, все локанично, стильно, как раз так, как нужно. Все мои пожелания были учтены. Так же порадовало, что заказ выполнен оперативно. Однозначно рекомендую👍
Ответный отзыв
Очень четкое тз, быстро всё согласовали, была рада поработать с вами!)