Dianart7n

Диана Борзенко Dianart7n

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UX/UI Designer
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

omi4
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Разработать логотип автосервиса
Все отлично
Отлично сработались
Ответный отзыв
guest_16086007120392
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Логотип
Дизайн лого отличный, все локанично, стильно, как раз так, как нужно. Все мои пожелания были учтены. Так же порадовало, что заказ выполнен оперативно. Однозначно рекомендую👍
Очень четкое тз, быстро всё согласовали, была рада поработать с вами!)
Ответный отзыв