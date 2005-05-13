Я

Начинающий фрилансер

Имеют небольшой опыт работы с заказчиками

На данный момент активно изучаю Blender

В Blender более 2-х месяцев

Так же долго работаю в Adobe Photoshop

Более 3-х лет

Ещё раньше занимался простым видеомонтажом

Работал Sony Vegas Pro около 3-х лет

Работ в портфолио к сожаление не так много, в будущем обязательно буду дополнять его.

Сейчас просто прошу доверится мне и я не подведу)

Дальше обо мне:

Мне 18 лет, фриланс я рассматриваю как хобби с доп. заработком, в 16 лет Я уже начал работать продавцом в небольшом сотовом магазине, после сменил еще пару мест, и на данный момент Я снова продавец в сотовом, на работе как раз Я и в основном что либо изучаю, стараясь каждый день научится чему то новому. Т.к клиентов на работе у меня мало, времени свободного у меня с достатком. Стараюсь ответить как можно быстрее и идти на компромисс, выполнять правки в заказе.

Наверное это все)