Начинающий фрилансер
Имеют небольшой опыт работы с заказчиками
На данный момент активно изучаю Blender
В Blender более 2-х месяцев
Так же долго работаю в Adobe Photoshop
Более 3-х лет
Ещё раньше занимался простым видеомонтажом
Работал Sony Vegas Pro около 3-х лет
Работ в портфолио к сожаление не так много, в будущем обязательно буду дополнять его.
Сейчас просто прошу доверится мне и я не подведу)
Дальше обо мне:
Мне 18 лет, фриланс я рассматриваю как хобби с доп. заработком, в 16 лет Я уже начал работать продавцом в небольшом сотовом магазине, после сменил еще пару мест, и на данный момент Я снова продавец в сотовом, на работе как раз Я и в основном что либо изучаю, стараясь каждый день научится чему то новому. Т.к клиентов на работе у меня мало, времени свободного у меня с достатком. Стараюсь ответить как можно быстрее и идти на компромисс, выполнять правки в заказе.
Наверное это все)
Портфолио
- Домик где воруют коровку)2 просмотра
- Просто пончик1 просмотр