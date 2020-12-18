DigitalPuzzle

Контекстная реклама:
- сбор ключевых слов, минус слов
- настройка структуры в рекламном кабинете
- настройка рекламных кампаний
- ведение кампаний
- настройка Analytics, GTM
- КМС, YouTube, поисковые кампании, ретаргетинг и тд
- привязка к конверсиям.
Ведение рекламных кампаний в социальных сетях Facebook, Instagram:
- таргетированная реклама в социальных сетях
- определение ЦА
- создание правильной структуры рекламных кабинетов
- настройка рекламных кампаний
- создание тизеров/текстов
- постоянная оптимизация рекламных кампаний под заданные цели.
Внедрение и ведение e-mail маркетинга:
- создание стратегии email-маркетинга
- регистрация, настройка рекламного аккаунта
- настройка всех подписей для улучшения доставляемости писем
- сегментация аудитории
- настройка триггерных писем
- интеграция с GA
- создание шаблонов писем
- ведение рассылки
- отчетность, улучшения, тестирование.