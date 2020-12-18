DigitalPuzzle

Елена DigitalPuzzle

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Специалист по рекламе

Контекстная реклама:

- сбор ключевых слов, минус слов

- настройка структуры в рекламном кабинете

- настройка рекламных кампаний

- ведение кампаний

- настройка Analytics, GTM

- КМС, YouTube, поисковые кампании, ретаргетинг и тд

- привязка к конверсиям.

Ведение рекламных кампаний в социальных сетях Facebook, Instagram:

- таргетированная реклама в социальных сетях

- определение ЦА

- создание правильной структуры рекламных кабинетов

- настройка рекламных кампаний

- создание тизеров/текстов

- постоянная оптимизация рекламных кампаний под заданные цели.

Внедрение и ведение e-mail маркетинга:

- создание стратегии email-маркетинга

- регистрация, настройка рекламного аккаунта

- настройка всех подписей для улучшения доставляемости писем

- сегментация аудитории

- настройка триггерных писем

- интеграция с GA

- создание шаблонов писем

- ведение рассылки

- отчетность, улучшения, тестирование.